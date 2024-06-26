Подмосковный бизнес получил более десяти миллионов рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе два самозанятых. <.> В рамках программы бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.