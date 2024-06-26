Подмосковный бизнес получил более десяти миллионов рублей в виде субсидий при выходе на маркетплейсы
Фото: [«Тишьюпром»]
С начала 2024 года представители малого и среднего бизнеса Подмосковья получили 12,3 миллиона рублей в виде субсидии при выходе на маркетплейсы, размер поддержки составляет до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе два самозанятых. <.> В рамках программы бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, поддержку в размере 500 тысяч рублей получил производитель бумажной продукции «Тишьюпром». Он направит субсидию на компенсацию затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу. Отметим, что поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать заявку на получение субсидии можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.