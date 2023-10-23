«Сопутствующие потери»: Эксперт рассказал, мог ли ХАМАС изготовить химическое оружие

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич высказал мнение, может ли информация о наличии химического оружия у военных движения ХАМАС оказаться достоверной, пишет интернет-издание « Абзац ».

Эксперт Андрей Клинцевич считает, что химического оружия у представителей ХАМАС нет. Заявление президента еврейского государства Ицхака Герцога – информационный вброс со стороны Израиля и США. Сделано это по нескольким причинам.

«Изготовление боевого химического оружия – очень сложный процесс, требующий наличия мощных лабораторий. Вряд ли это под силу ХАМАС. С военной точки зрения применение химоружия штурмовыми группами просто нецелесообразно», - пояснил Андрей Клинцевич

Во-первых, Израилю и США нужен масштабный повод для проведения наземной операции, чтобы снизить ответственность перед мировым сообществом. Подобный метод применяли во время атаки Сирии. Сначала появилась информация, что Дамаск намерен применять химическое оружие. Следом США начали бомбить сирийские территории.

«Нужен повод, который примет весь мир. Жертвы среди мирных палестинцев потом назовут сопутствующими потерями», - считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

Во-вторых, Израиль тянет время. Подготовка к операции требует определенной стратегии: правильного размещения войск, определение мест для техники. На Ближнем Востоке США активно стягивают свои вооружения, чтобы в нужный момент присоединиться к бомбежкам Израиля, считает эксперт.

«Еще не все силы подтянуты, и Вашингтон пока сдерживает вторжение израильтян», - рассказал эксперт корреспонденту «Абзаца»

Военный эксперт Андрей Старых спрогнозировал, может ли конфликт между Израилем и Палестиной закончиться применением ядерного оружия. Детали – в материале «Подмосковье сегодня».