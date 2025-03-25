Сортировку пациентов с помощью разноцветных браслетов ввели в красноярской больнице

В Красноярске в приемном отделении межрайонной клинической больницы № 4 на протяжении недели сортируют пациентов по системе триаж, сообщил prmira.ru.

В пресс-службе больницы проинформировали, что в обязанности медсестры-координатора из приемного отделения входит оценка состояния поступившего пациента. У нее есть перечень вопросов, который сотрудница должна поставить обратившемуся в больницу человеку. По итогу анкетирования медсестра выдает один из браслетов.

По данным издания, браслеты представлены в трех цветах: зеленый, желтый и красный. Браслет красного цвета означает, что пациент нуждается в противошоковой палате. Его состояние оценивается как тяжелое. Зеленый цвет — сигнал, что угрозы для жизни человека нет.

«После этого больных перенаправляют к нужным специалистам», — рассказали «ПМ» в пресс-службе больницы.

В пресс-службе отметили, что жалоб на введение новой системы от пациентов не поступало. Сотрудники больницы также положительно оценили нововведения. Сортировкой пользуются, когда в приемное отделение поступает большое количество пациентов.

По данным издания, в больнице действует система браслетов при госпитализации пациентов. Эти браслеты одинакового цвета. В них указана персональная информация, значимая для лечащего врача.

«Там указаны Ф. И. О. пациента, дата рождения, в каком отделении он лежит, есть ли у него аллергия, существуют ли риск падения и прочее», — отметили в пресс-службе больницы.

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