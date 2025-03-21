Врач Гальперин назвал критерии, которые мешают медикам получать хорошее образование

Запрет онлайн-обучения для врачей, проходящим профессиональную переподготовку или повышающим квалификацию, стал темой для жарких дискуссий в профессиональном сообществе. По словам руководителя Лиги защиты врачей Семена Гальперина, бороться необходимо не с самим онлайн-обучением, а с его коммерциализацией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что проблема не в онлайн-обучении, а в том, кто его проводит. Дело в том, что в последнее время имеется весьма значительное число коммерческих организаций, получивших право проводить это обучение и выдавать дипломы, и качество образования неизвестно. В настоящее время качество медобразования падает, так как совершенно непонятно, кто его проводит. Таким образом, следует бороться не с формой, а с самой исходной системой образования.

По мнению медика, стоит ограничить количество организаций, которые имеют право обучать врачей. Этим должны заниматься профильные государственные институты.

Он уточнил, что, несмотря на форму обучения, по закону работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам подобную возможность. В случае медицинского образования проблему может разрешить возвращение к классической схеме периодического образования.

Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы с начала года по программе «Приведи друга» трудоустроились более 100 медиков.