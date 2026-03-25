«Соседей травить будем!»: как одна запятая превратила дератизацию в мем в Подмосковье

В Балашихе жительница многоквартирного дома на улице Октябрьской, 17 сама того не ожидая, стала автором сообщения, которое вызвало бурное обсуждение в местном телеграм-канале «Железнодорожный Life». Объявление о проведении дератизации, составленное с курьезной ошибкой и вывешенное в подъезде, превратило серьезное мероприятие в повод для добрых шуток, сообщил REGIONS.

По информации издания, накануне жильцы собрали подписи за проведение внеплановой обработки от грызунов. Управляющая компания отреагировала без промедления и провела необходимые работы. Уже на следующий день в холле первого этажа появилось предостережение от активной соседки.

«Внимание! Сегодня травили наших соседей! От яда они пьянеют и становятся неадекватными. Будьте осторожны и не бойтесь!» — гласил текст.

По информации издания, главный источник веселья — отсутствие кавычек в слове «соседей». Из-за этой оплошности сложилось впечатление, что в объявлении речь шла вовсе не о грызунах, а о людях, проживающих по соседству. Но ирония на этом не исчерпалась: листок был приклеен прямо поверх календаря праздников, и день «травли» неожиданно совпал с Днем паровоза.

«Слишком бурно отмечали День паровоза — вот вам и неадекватные пьяные соседи», — отреагировали подписчики в комментариях.

Несмотря на забавный эпизод с объявлением, жильцы выразили искреннюю признательность управляющей организации за оперативное решение проблемы с непрошеными гостями.

