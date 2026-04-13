«Соседи будут в очередь выстраиваться»: какие растения за 3 тыс. руб. становятся главной гордостью дачников

Сезон посадок-2026 уже успел шокировать заядлых огородников и владельцев загородных участков. Как выясняется, в продаже появились экземпляры флоры, которые стоят баснословных денег — до 3 тыс. руб. за одно растение. Причем подобные предложения вызывают не отторжение, а настоящий ажиотаж среди тех, кто привык удивлять соседей и собирать редкие экземпляры на своем наделе, сообщил REGIONS.

Еще пару лет назад дачники в основном высаживали стандартные помидоры или обычные петунии, не гонясь за оригинальностью. Теперь же картина поменялась кардинально. Эксклюзивные новинки, по наблюдениям продавцов, разлетаются как горячие пирожки.

Ценник на один такой сеянец колеблется в диапазоне от 500 руб. до 3 тыс. руб. Иногда планка поднимается еще выше — все диктуют редкость вида, его происхождение и то, насколько сложно размножить культуру. Для многих покупателей обладание подобным растением — это не просто способ приукрасить клумбу, а возможность заявить о своем статусе и вкусе.

Аналитики, следящие за рынком, составили рейтинг самых недешевых саженцев нынешнего сезона. На верхних строчках обосновались уникальные подвиды петуний и сурфиний. Сорта вроде «Сурфиния Хэвенли Кашемир Пинк» или «Изи Вейв Нэви Велюр» берут штурмом из-за их необычного оттенка лепестков, стойкости к любым погодным сюрпризам и способности цвести без остановки. Укорененный черенок такого чуда потянет на 1,5–2 тыс. руб.

Следом идут бегонии из серии «АйКэнди». Эти представительницы флоры отличаются махровыми соцветиями и почти угольным оттенком листвы. Выглядят они настолько эффектно, что в кругу знатоков считаются индикатором безупречного вкуса владельца. Коллекционеры, как сообщается, без колебаний отдают за один такой кустик до 2,5 тыс. руб.

Не отстают и тропические однолетники, которые только начинают завоевывать прилавки. Речь о дампиере «Перпл Оз», мандевилле «Сундения Супрема Вивид Пинк», дипладении «Сан Парасоль Файерд Ап Корал». За право поселить у себя эту красоту покупатели платят от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за один саженец.

Удивительно, но в погоне за эксклюзивом дачники не обходят стороной и овощные культуры. Коллекционные томаты (черные, полосатые или двуцветные), перцы причудливых очертаний, редкие базилики и мелотрии стоят в пределах 500–1,5 тыс. руб. за куст.

Почему же люди расстаются с такими суммами без сожаления? Эксперты выделяют три фактора.

Первый — эксклюзивность: многие сорта выходят мизерными партиями, а желающих заполучить их не убавляется.

Второй — декоративные характеристики: современные гибриды цветут дольше стандартных аналогов, им нипочем жара или ливни, да и возни с ними меньше.

Третий — престиж: редкие экземпляры на участке стали чем-то вроде знака отличия для садовода, повода для гордости перед соседями по даче.

Приобрести дорогостоящие сеянцы можно в узкоспециализированных питомниках, на профильных выставках или через посредничество коллекционеров. Однако продавцы предупреждают: высокая цена не всегда означает идеальное качество. Порой переплата уходит на раскрученный бренд или презентабельную упаковку. Специалисты советуют иметь дело с проверенными поставщиками и перед покупкой тщательно осматривать само растение.

Тем временем опытный огородник Геннадий уже составил свой список желаний. Мужчина убежден, что выбранные им экземпляры будут единственными в округе, а соседи, по его шутливому замечанию, выстроятся в очередь, чтобы посмотреть на будущий урожай. В планах у дачника со стажем — баклажан Конго, компактный раннеспелый вид, чьи плоды вызревают гроздьями и не имеют горечи.

«Заказал за 1 тыс. руб. один саженец томатного дерева Томарилло. Почему такая цена? Это не просто обычный кустик помидора на один сезон, а настоящее дерево, которое будет плодоносить томатами. Оно из возрожденного семенного фонда, истинный сорт с „чистыми“ генами, а не современные гибриды-пустышки. Многолетнее растение. При правильном уходе должно расти годами, превращаясь в мощное экзотическое дерево прямо в кадке на террасе или в теплице. Вкус его плодов — микс томата, маракуйи и абрикоса. Такое не купишь в обычном магазине, заказал у девушки, на группу которой натолкнулся случайно, она возрождает забытые и редкие сорта растений. Посмотрим, что из этого получится», — рассказал волоколамский дачник Геннадий Мазанов.

Также в корзине покупок Геннадия числится японский перец Манганджи, прозванный «королем» за гигантские размеры и восхитительный вкус. Его плоды вытягиваются до 20 см, и он идеально подходит для жарки на решетке. Завершает тройку лидеров белый баклажан — сорт, который, если верить истории, культивируют с 1600 года. Цена вопроса за каждый из этих саженцев — всего 300 руб.

