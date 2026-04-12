Лук-гигант до 1,5 кг: агроном из Подмосковья назвал сорта-рекордсмены для дачи

Многие дачники Подмосковья привыкли выращивать репчатый лук из севка. Но этот метод часто разочаровывает: половина уходит в стрелку, часть гниет при хранении, а размер головок оставляет желать лучшего. Альтернатива существует — посев семенами через рассаду. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS рассказал о сортах, которые за один сезон формируют луковицы весом до полутора килограммов.

Для получения рекордного урожая лука не обязательно использовать севок. Существуют сорта, которые при должном уходе позволяют вырастить головки весом в килограмм и более из обычных семян.

Луки-гиганты (для рекордов и салатов)

— Эксибишен. Луковицы до 1 кг, слабоострый нежный вкус, идеален для салатов и маринования. Минус — хранится недолго;

— Айлса Грейг. До 1,5 кг, в начале лета почти сладкий, при хранении острота нарастает. Лежит в холодильнике до января;

— Сибирский гигант. Свыше 1,5 кг, сладко-острый вкус без едкого запаха. Подходит для салатов, маринования и кулинарной обработки.

«Когда соседи видят такой лук на грядке, у них сначала глаза на лоб лезут, а потом начинаются расспросы. Сибирский гигант особенно впечатляет — луковица размером с хорошую банку. Но сразу предупреждаю: гиганты требуют внимания. Им нужна плодородная почва, регулярные поливы и обязательное выращивание через рассаду», — комментирует агроном.

Классические белые сорта (для хранения)

— Штуттгартер Ризен. Раннеспелый, яркий насыщенный вкус, отличная лежкость. При хорошем питании — головки более 200 г;

— Одинцовец. Среднеспелый, вкус нежнее, чем у Штуттгартера, лежкость отличная;

— Золотничок. Среднеспелый, полуострый вкус, стабильная урожайность;

— Мячковский. Раннеспелый, полуострый вкус, проверенный временем вариант.

Красные сорта (для салатов и красоты)

— Ялтинский. Приплюснутая форма, нежный сладковатый вкус, хранится в «косах» до 4 месяцев;

— Кармен. Скороспелый, высокоурожайный, сладко-острый вкус, лежкость отличная;

— Брунсвик. Среднеспелый, полуострый вкус, головки до 250 г;

— Ред Барон. Среднеранний, полуострый вкус, красивая красная окраска, головки до 250 г.

Как вырастить крупный лук из семян

Все перечисленные сорта требуют рассадного метода. Семена высевают в марте, в грунт высаживают в мае после заморозков. Ключевые условия: плодородная богатая органикой почва, регулярные поливы в первой половине лета, обязательное рыхление, подкормки комплексными удобрениями каждые 2-3 недели.

«Не бойтесь возиться с рассадой. Результат того стоит. Когда в сентябре выкапываешь луковицы по 200-300 граммов, а то и по килограмму, все хлопоты забываются. Главное — выбрать правильный сорт под свои задачи. Гиганты — для души и салатов, классика — для хранения, красные — для красоты и вкуса», — резюмирует Леонид Суровцев.

