Соседи хозяйки частного дома пожаловались на нее в Россельхознадзор из-за гусей

Кузбассовцы пожаловались на свою соседку, у которой живут гуси. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку, сообщает sibdepo.ru .

Кузбассовцы пожаловались в региональный Россельхознадзор на свою соседку. Женщина проживает в частном доме. Она завела гусей. Птицы постоянно кричат и шипят, чем нарушают покой проживающих рядом людей. Были зафиксированы случаи щипания соседей по участку.

Сотрудники Россельхознадзора осуществили проверку. Установлено, что для птиц не были созданы необходимые условия проживания. Они свободно передвигались как по территории двора своей хозяйки, так и за пределами его. Женщине сообщили о недопустимости выпаса стада гусей в таких условиях и выписали предостережение. Ей необходимо оградить свой участок и соорудить загон для пернатых, обустроив изолированные выгульные площадки.

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