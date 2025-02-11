Соседи считают подозрительным обнаружение тела волжанина в подвале дома

В экстренных службах сообщили, что ранее поступила информация о пропаже мужчины. Его искали по городу, но нашли мертвым. Тело было обнаружено в подвале многоэтажного дома, где он проживал.

По данным издания, соседи считают подозрительным, что труп был найден в техническом помещении подвала. По их словам, мужчина жил один. Его поведение никому не казалось странным. Жильцы не замечали, чтобы мужчина посещал подвал. Объективных причин, чтобы спуститься туда, соседи не могут назвать. В экстренных службах уточнили, что визуальных увечий на теле мужчины нет.

«Тело осмотрено, признаков криминала не выявлено, но точные причины смерти установит экспертиза», — сообщил источник «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах.

В экстренных службах уточнили, что делать окончательные выводы можно только после проведения необходимых экспертиз. Тело находилось в подвале длительное время. На нем уже появились гнилостные изменения. Следователи СУ СКР устанавливают все детали происшедшего.

Ранее сообщалось, что актер «Подольских курсантов» Марк Вдовин обнаружил мертвого мужчину под дверью.