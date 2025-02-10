SHOT: актер Марк Вдовин нашел под дверью труп

Актера фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин возвращался домой вечером 7 февраля, но под дверью его ждала крайне странная и трагичная находка. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, он возвращался в свою квартиру по улице Алабяна, но вдруг около двери своего жилья на девятом этаже он нашел тело достаточно худого мужчины. На вид ему было 30 лет.

Журналисты уточняют, что, предварительно, он умер примерно часа за два до возвращения Вдовина домой. Одной из причин случившегося называют передоз.

Напомним, ранее сообщалось о смерти актера из сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон» Владимира Подоляка.