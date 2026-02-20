Сослался на МВД и удивил юриста: в Долгопрудном хозяин крупных псов прикрылся несуществующей бумагой

В Долгопрудном местная жительница столкнулась с необычной ситуацией во время прогулки с йоркширским терьером. На Спортивной улице, по пути к Центральному парку, ей преградили дорогу две крупные собаки, разгуливавшие без поводков. Испугавшись за безопасность своего питомца, женщина схватила его на руки и укрылась в магазине, сообщил REGIONS.

Когда горожанка попыталась сделать замечание владельцу животных, тот, по ее словам, сослался на некое «официальное разрешение от МВД», дающее ему право на свободный выгул собак в течение 10 лет. Фотографии нарушителя и его питомцев быстро разлетелись по местным пабликам.

Корреспондент REGIONS попросил подмосковного юриста Андрея Мелентьева оценить ситуацию. Эксперт был категоричен: ни Министерство внутренних дел, ни любой другой орган не выдает разрешений на выгул собак без поводка. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» прямо обязывает владельцев контролировать своих питомцев в общественных пространствах.

«За нарушение предусмотрен административный штраф от ₽1 тыс. до ₽2 тыс. Если же собака причинит вред, владелец будет обязан полностью возместить ущерб», — отметил эксперт.

Юрист посоветовал жителям в подобных случаях не вступать в перепалки, а действовать по закону: фиксировать нарушение на фото или видео, звонить по номеру 112 или 102, а затем подавать письменное заявление участковому.

