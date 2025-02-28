Грузовой поезд прошел в паре сантиметров от автобуса в Иркутской области

В ночь на 28 февраля грузовой поезд чуть не снес автобус с пассажирами на переезде в Иркутской области, сообщил телеграм-канал Baza. Инцидент попал на видео.

Телеграм-канал опубликовал видео, на котором зафиксирован инцидент. Сначала переезд был закрыт. Автобус с пассажирами, следовавший из Иркутска в Усть-Кут, ожидал своей очереди проезда в безопасном месте.

По данным канала, затем загорелся разрешающий сигнал светофора. Часть автомобилей продолжила путь следования. Однако автобус не двигался с места. Когда сотрудница депо призвала быть бдительными, потому что приближается грузовой поезд, автобус начал движение. Транспортное средство успело частично выехать из опасной зоны и переехать рельсы. Переезд закрыли перед автобусом. Некоторые пассажиры начали выбегать из салона на улицу. Судя по видео, поезд проехал в нескольких сантиметрах от автобуса. Инцидент произошел на переезде в п. Янталь.

«Трагедии удалось избежать: поезд пронесся в сантиметрах от задней части автобуса, оставив на нем лишь копоть и царапину», — сообщила Baza.

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