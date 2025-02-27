В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга протаранил остановку с людьми

В Нижнем Новгороде автомобиль каршеринга въехал в остановку общественного транспорта с людьми, сообщает управление МВД России по региону. В результате ДТП погибло два человека.

Как сообщили в полиции, дорожный инцидент случился около 20 часов вечера четверга: по предварительным данным, водитель каршеринга двигался в районе улицы Землячки, позже машина перевернулась и задела остановку, на которой находились люди.

В результате серьезного ДТП погибло двое граждан, еще пятеро пострадали. На месте продолжают работать сотрудники ГАИ, информация о происшествии уточняется. Позже стало известно, что количество пострадавших в этом происшествии увеличилось до шести, трое были госпитализированы. Ход установления обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Нижегородской области.

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