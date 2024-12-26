Составлен список погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев проинформировал, что жертвами крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау стали семь граждан РФ, сообщил «Казинформ».

«С Российской Федерации (на борту находились. — Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили», — сказал Карабаев.

Министр Карабаев отметил, что в настоящее время невозможно назвать даже предварительную причину катастрофы. Спикер рассказал, что после падения транспортное средство переворачивалось, поэтому делать выводы достаточно сложно. Важно, чтобы в ситуации разбирались профессионалы. В транспортной прокуратуре сообщили, что черный ящик был найден.

Телеграм-канал «112» опубликовал список погибших граждан России. В него вошли Заира Атсаева, Зинат Сайдулоев, Рамин Агаев, Арби Убаев, Мухаммадали Еганов, Нармина Игидова и Исмаил Исмаилов. По состоянию на 25 декабря родственники некоторых граждан не располагали информацией о состоянии родных. Они числились как без вести пропавшие. Также составлен список пострадавших россиян. В него вошли девять человек.

Ранее шокирующие кадры из салона разбившегося самолета в Актау попали в Сеть.