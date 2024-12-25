Шокирующие кадры из салона разбившегося самолета в Актау попали в Сеть

После крушения самолета в Сети появились видео с пассажирами, пытающимися выбраться из поврежденного салона. Несмотря на всеобщую панику, они помогают друг другу. Кадры опубликовал Инфо24, на них отчетливо видно последствия катастрофы.

В Казахстане потерпел крушение самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно, летевшее из Баку в Грозный, было вынуждено изменить маршрут и приземлиться вблизи Актау из-за сильного тумана.

Сразу после инцидента в интернете появились шокирующие кадры изнутри самолета. На них видно, как пассажиры пытаются выбраться из салона, оказывая помощь друг другу. Кроме того, в ролике можно заметить перевернутые кресла, выбитые окна, а также поврежденные стены и потолок. По всему пространству разбросаны личные вещи пассажиров и чемоданы.

Авиакомпания уже опубликовала список пассажиров. Реакция властей также не заставила себя долго ждать. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся на родину из России, где должен был участвовать в саммите СНГ.

Ранее депутат Бессараб заявила, что Москва поможет выжившим при крушении самолета в Актау.