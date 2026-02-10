«Состояние не важно»: жительница Балашихи подняла настроение горожанам необычной просьбой

В попытке развеять зимнюю хандру жительница Балашихи Светлана опубликовала в социальных сетях необычное объявление: она с радостью готова принять в дар квартиру. Новость об этом быстро разошлась через местный телеграм-канал, сообщил REGIONS.

Автор инициативы заявила, что готова рассмотреть абсолютно любые варианты — географическое расположение и даже состояние жилья для нее не имеют принципиального значения. Чтобы максимально упростить гипотетическому благотворителю процесс передачи недвижимости, Светлана предложила взять на себя все хлопоты по юридическому оформлению сделки, включая оплату любых сопутствующих расходов.

Неожиданный пост нашел отклик у других горожан. В комментариях жители Балашихи по-соседски пообещали женщине, что если у них когда-нибудь появится свободная жилплощадь, они непременно сообщат об этом ей первой.

«Даю обещание бережно относиться к вашему ценному подарку и обеспечить достойный уход за ним. Ваш щедрый поступок подарит мне надежду и вдохновение начать новую жизнь. Искренне благодарна каждому, кто откликнется», — добавила Светлана.

