Сотрудничество и потенциал: в Химках обсудили будущее промышленного округа

Во время встречи временно исполняющей обязанности главы Химок Инна Федотова и представители компаний обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества, а также актуальные проблемы и приоритетные задачи для совместного решения. Особый акцент был сделан на обсуждении ключевых инициатив и предложений, направленных на раскрытие промышленного потенциала городского округа.

Химки по праву гордятся выдающимися учеными и конструкторами, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественной науки: Семен Алексеевич Лавочкин, Петр Дмитриевич Грушин, Иван Иванович Картуков и Валентин Петрович Глушко. Их наследие продолжают тысячи жителей города, работающих в сферах конструкторской деятельности, разработок, научных исследований и инженерии.

«Двигатели, произведенные в нашем округе, обеспечивали пуски ракет‑носителей с момента начала освоения космоса — от „Востока“ до „Ангары“. Именно в Химках разработали станции, с помощью которых изучали Луну, Венеру и Марс», — отметила ВРИП главы Инна Федотова.

На территории округа реализуется ряд масштабных проектов в космической и других значимых областях, что служит подтверждением высокого научно-технического потенциала Химок.

