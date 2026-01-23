Подмосковные предприниматели смогут посетить вебинар по вопросам формирования земельных участков

В четверг, 29 января, для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный обучающий вебинар на тему «Разработка проекта межевания территории как мера защиты интересов собственника нежилого объекта капитального строительства», его организуют по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о порядке принятия решения о разработке проекта и его последующем утверждении, ключевых вопросах, которые необходимо урегулировать в ходе разработки проекта и не только. Кроме того, они смогут задать свои вопросы по теме представителю комитета в письменном виде в чат. Регистрация доступна по ссылке.

