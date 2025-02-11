Сотрудник ФССП записался к должнику на стрижку под видом клиента и составил протокол

Сотрудник ФССП записался к должнику на работу под видом клиента, чтобы доставить его в отдел судебных приставов и составить протокол из-за нежелания выплачивать алименты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное управление ФССП.

В ведомстве уточнили, что житель Новокузнецка не выплачивал алименты. Размер задолженности достиг около 1 млн руб. Связаться с мужчиной у сотрудников организации не было возможности. Мужчина не разглашал свой адрес проживания. В ФССП узнали, что должник работает парикмахером. Он принимал клиентов у себя дома. Сотрудник позвонил и представился клиентом, чтобы записаться на стрижку.

«Вместо одного клиента к беспечному отцу приехала группа судебных приставов», — сообщила УФССП.

В ведомстве сообщили, что мужчину доставили в отдел судебных приставов. Против должника составили протокол. В связи с тем, что сумма задолженности превысила 900 тыс. руб., суд назначил наказание в виде 10 суток ареста. Новокузнечанину предоставят время для погашения задолженности. В противном случае будут применены меры наказания.

Ранее сообщалось, что приставы начали взыскивать 23 млн руб. с казанского стрелка Галявиева.