Сотрудник гостиницы в Петербурге случайно заметил схрон с боеприпасами

Представитель оперативных служб рассказал РИА Новости, что в подвале петербургской гостиницы был обнаружен схрон с боеприпасами.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов изъяли тротил и боеприпасы, найденные в подвале гостиницы во время обхода территории.

«В подвале гостиницы "Спутник" при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом», — сказал собеседник агентства.

По информации издания, обход территории гостиничного комплекса проводил сотрудник. Он сразу сообщил силовикам о находке. Специалисты направили предметы схрона на экспертизы. Собеседник допустил, что злоумышленники могли готовиться к совершению диверсии в РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов призвали россиян к бдительности. По их данным, в последнее время агенты украинских спецслужб пользуются мессенджерами. Они находят граждан РФ и предлагают либо принуждают собирать секретную информацию, заниматься подготовкой к терактам, фотографировать стратегические объекты. Особенное внимание рекомендовано уделять общению несовершеннолетних. Юные граждане за символическую плату соглашаются на условия преступников. Не осознавая степень ответственности, обещанные деньги они не получают.

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