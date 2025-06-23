В Петербурге на земле у многоэтажного дома обнаружили разорванное знамя Победы

В Кировском районе Петербурга обнаружили в неприглядном состоянии знамя, вывешенное в мае к празднованию дня Победы, сообщило издание «Фонтанка.ру».

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов проинформированы об инциденте. Правоохранители разбираются в ситуации. Об осквернении памятного символа проинформировал петербуржец. мужчина обратился в дежурную часть. Он рассказал, что знамя разорвано и брошено на землю. После предварительного разбирательства правоохранители могут возбудить уголовное дело.

По данным издания, знамя Победы возвели на фасаде девятиэтажного дома, расположенного на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Вблизи находится местный сквер. Предварительно установлено, что свидетелей акта вандализма нет.

Ранее сообщалось, что дети в Подмосковье пытались повредить обелиск «Воин-освободитель».