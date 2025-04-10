Сотрудник Московского зоопарка умер через пять минут после укуса аспидовой змеи

По данным канала, змея укусила сотрудника во время кормления. Посетители стали свидетелями инцидента. Они вызвали скорую помощь. Мужчина умер в реанимобиле. Согласно предварительной версии, у сотрудника остановилось сердце. Телеграм-канал Baza сообщил, что мужчине было 35 лет. Змея укусила его в палец.

«Противоядия от укуса африканской подвязочной змеи, которая укусила сотрудника Московского зоопарка, не существует», — сообщила Baza.

По данным Baza, в момент укуса с сотрудником был напарник. Змея напала сразу, как только он открыл дверцу террариума. Несмотря на отсутствие противоядия, мужчина мог выжить. Яд змеи считается не слишком токсичным. Однако у пострадавшего началась острая аллергическая реакция. В течение пяти минут он умер от анафилактического шока. Прибывшие медики констатировали смерть. По данным канала, скорую вызвали коллеги мужчины, а не посетители.

Телеграм-канал «112» уточняет, что мужчина потерял сознание перед смертью. Канал располагает информацией, что аспиды — одно из самых ядовитых семейств змей, которые для человека несут смертельную опасность.

Ранее сообщалось, что в московскую квартиру пробралась метровая змея.