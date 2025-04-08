В московскую квартиру пробралась метровая змея

В одной из московских квартир обнаружили метровую черно-белую змею. О данном факте сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Информация о необычной гостье, проникшей в жилое помещение, поступила 8 апреля в службу «112». На место были отправлены спасатели, которые, несмотря на возникшие из-за идущего ремонта сложности, сумели вызволить хладнокровное животное в течение нескольких минут. После змея была помещена в пластиковую тару, а затем ее передают сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В опубликованной информации не уточняется, какая именно змея оказалась в руках спасателей.

Раннее жителям Московской области рассказали о том, как определить гадюку по глазам. Обладая этими данными, можно минимизировать негативные последствия от встречи с ядовитой змеей.