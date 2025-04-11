Сотрудник предприятия в Удмуртии принес торт, чтобы отметить гибель прирученных собак

Альянс защитников животных проинформировал о гибели животных, которые проживали на территории предприятия в Удмуртии, сообщил udm-info.ru.

По информации общественников, собак отравил сотрудник предприятия. Он целенаправленно добавил отраву в еду и угостил собак. Животные умирали в мучениях на протяжении длительного времени. Их отравитель находился рядом и спокойно наблюдал. Когда собак не стало, сотрудник принес торт. Он предложил отметить гибель животных.

«Мы просим Министерство внутренних дел по Удмуртии не оставить без внимания это преступление. Хладнокровно отравивший собак сотрудник предприятия — садист, и сейчас он находится среди людей, представляя реальную опасность. Кроме того, мы считаем, что руководство предприятия должно более строго относиться к преступным действиям своих сотрудников», — заявили зоозащитники.

По информации волонтеров, на территории предприятия находится еще три собаки. Общественники опасаются, что сотрудник может их отравить. Сейчас они ищут людей, которые захотели бы приручить животных. По информации волонтеров, собаки видели конвульсии погибших зверей. Теперь они напуганы и боятся подходить к еде.

Юрист Альянса защитников животных Варвара Васильева рассказала, что сотрудники предприятия написали заявление в полицию. Аналогичным образом намерены поступить волонтеры. Жители активно обсуждают инцидент в соцсетях. Люди призывают привлечь сотрудника известного предприятия к ответственности.

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