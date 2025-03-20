Сотрудник СИЗО в Кемерово получил 110 тыс. руб. за передачу телефона заключенному

Суд вынес приговор младшему инспектору отдела режима и надзора СИЗО-1, который за материальное вознаграждение в размере 110 тыс. руб. передал заключенному мобильный телефон, наушники, сим-карту и зарядное устройство, сообщил онлайн-журнал »Сибдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов.

Издание напомнило, что передавать подобные предметы лицам, оказавшимся в СИЗО по любой причине, запрещено. Против сотрудника возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы собрали доказательную базу. Суд признал инспектора виновным. Таким образом, мужчина нарушил должностные обязанности.

По данным пресс-центра судов, сотрудник СИЗО обязан выплатить штраф в размере 1 млн руб. Кроме того, в течение трех лет он не имеет права заниматься организационно-распорядительными работами, занимать ряд должностей. Суд также лишил гражданина звания «прапорщика внутренней службы». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

«Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного полученные им в качестве взятки денежные средства в сумме 110 тыс. руб. и обратить их в доход государства», — уточнили в ведомстве.

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