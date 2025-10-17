Сотрудник выставки животных «Экзотик Парком» сообщил о выплате штрафа

Сотрудник выставки «Экзотик Парком» рассказал, что организация выплатила штраф, сообщил properm.ru. Штраф назначил Россельхознадзор из-за нарушения условий содержания животных, выставка которых проходила на территории торгового центра в Перми в период с июля по август.

Сотрудник выставки рассказал Properm.ru, что в настоящее время животные выставляются в Пскове. По информации издания, представители Россельхознадзора в августе выявили ряд нарушений. Так, животные содержались в одном помещении. По правилам, новых зверей необходимо отселять отдельно от тех, кто уже успел адаптироваться.

По информации издания, белки жили в клетке без укрытий и сыпучей подстилки. Кроликам не сделали прививки от бешенства. Сотрудниками выставки были волонтеры, которых официально не трудоустроили. Не установлено, где приобретали корм для животных. Собственник не занимался документами, в том числе отсутствовали журнал наблюдения и кормления, договоры на представление ветеринарных услуг.

По данным издания, посетители могли трогать любых зверей, представленных на выставке. Например, контактировать со змеями, ящерицами и пауками.

