Сотрудник Wildberries рассказал о махинациях своих коллег, из-за которых страдают клиенты

Сотрудник Wildberries, который решил остаться анонимным, рассказал, как его коллегам иногда приходится обманывать систему, чтобы не платить штраф. В итоге страдают клиенты маркетплейса. Сотрудник в настоящее время работает на складе в Ростовской области около полутора лет. Ранее работал в московском отделении Wildberries, сообщает rostovgazeta.ru .

Вот один из примеров. Клиент заказывает, например, платье красного цвета. Сотрудник идет собирать заказ. Выясняется, что товара нет, хотя в базу он внесен. Могло произойти одно из двух: платье украли или переложили на другое место. Сделать это несложно, потому что не на каждом складе установлены видеокамеры.

«Но если об этом заявить, воспользовавшись функцией „пропустить товар на сборке“, то за него работнику придется платить. А это никому не надо. Поэтому вместо ненайденной вещи отправляют другую, похожую, чтобы с работника не списали деньги. Поэтому покупателям и приходят другие товары», — разъясняет собеседник RostovGazeta.

Иногда сотрудники воруют деньги, специально дублируя товар.

«Я заснял на видео, как у человека в руках один терминал сбора данных, а в руках другой. Видно, что работник „пикает“ одну и ту же гофру разными терминалами сбора данных. Таким образом, задваивая, затраивая штрихкоды, воруются у компании деньги», — разъясняет Сергей (имя сотрудника Wildberries изменено).

Контролировать процесс некому. На складах есть охранники. Они всегда находят причину, по которой могут оштрафовать сотрудника. В итоге фирма все равно получит свои деньги, которые компенсируют ту сумму, что была украдена. Так предполагает собеседник RostovGazeta.

С одной стороны, работники получают высокую заработную плату. За смену можно получить и 15 тысяч рублей. С другой стороны, «на руки» получить такие суммы нереально. Всегда находят, за что можно взыскать штраф, рассказывает Сергей.

«На одном из складов новому сотруднику прилетел штраф на 70 тысяч рублей. Его попросту подставили — после смены выключили и спрятали на несколько дней терминал сбора данных, которым он отработал. После такого, в основном, люди сразу уходят. Но есть и те, кто отрабатывает эти деньги и продолжает трудиться дальше», — говорит работник склада.

Опрос RostovGazeta показал, что большинство жителей Ростова не имеют нареканий в адрес маркетплейса. Руководство маркетплейса отметило, что о некоторых проблемах проинформировано и находит способы улучшения работы сотрудников складских помещений.

«Мы смогли минимизировать случаи задвоения товаров благодаря обновлению программного обеспечения», — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

Ранее эксперты рассказали, как правильно вернуть товар, приобретенный через онлайн-платформы.