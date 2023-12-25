Сотрудника МСЭ принудили вернуть деньги, которые он брал за фиктивную инвалидность

Теперь уже бывший сотрудник МСЭ из Ставрополя оперативно вернул государству 725 тысяч, сообщает newstracker.ru . Деньги мужчина получал незаконным путем.

Сотрудник бюро медико-социальной экспертизы продавал медицинские справки об инвалидности. «Покупатели» получали различные льготы и привилегии, а «продавец» - прибавку к заработной плате.

Мужчину принудили вернуть деньги приставы. Они проинформировали, что если экс-сотрудник МСЭ не вернет все деньги сразу, то позже ему придется платить еще 7% от всей украденной суммы денег.

«Тратить лишние 50 тысяч рублей должник не захотел и выплатил деньги в полном объеме в указанные сроки», — рассказали в управлении.

Будут ли по отношению к мужчине предприняты еще какие-либо ограничения, например, лишение свободы или штрафные санкции, на данный момент не сообщается. Нет информации о том, какое наказание понесут граждане России, которые покупали фиктивные документы.

Ранее мы рассказали, что в понедельник, 18 декабря, глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержали по подозрению в вымогательстве, причем у собственных коллег. В Москве был проведен допрос и обыски.