Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в банном комплексе в Химках

По данным ведомства, информация о возгорании поступила 9 февраля. Площадь возгорания составила 100 кв. м. По указанному адресу на улице Железнодорожной, куда оперативно приехали сотрудники МЧС, располагается банный комплекс. На место прибыли 28 специалистов. В их распоряжении находились семь единиц техники. По информации МЧС, сотрудники локализовали пожар, в результате которого никто не пострадал. Специалисты продолжили работу, пока не устранили возгорание полностью.

MSK1.RU сообщил, что на место происшествия также прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. По словам местных жителей, в воздухе слышится запах гари, а от здания виднелся клуб дыма. В момент возгорания в здании находились 10 человек, которые эвакуировались.

«Баня внутри вся деревянная практически, внутри почти все выгорело. За восемь минут дым только стал сильнее», — рассказала MSK1.RU местная жительница Анна.

Специалисты будут выяснять, что стало причиной возгорания. Местная жительница Алиса рассказала, что здание выгорело внутри полностью, сообщила «Газета.ру». По ее данным, также сгорела кровля. Здание было построено из дерева.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор замерил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы.