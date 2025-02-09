Роспотребнадзор замерил качество воздуха на месте пожара на востоке Москвы

По итогам анализа проб воздуха, взятых на месте пожара в здании на востоке Москвы, уровень загрязняющих веществ не превышает допустимые нормы, о чем информирует Телеграм-канал столичного управления Роспотребнадзора.

Как мы уже сообщали, пожар произошёл в субботу, 8 февраля, в дневное время на втором этаже в здании, которое ранее принадлежало Электрозаводу. По имеющимся сведениям, в этом здании зарегистрировано около двухсот организаций, среди которых можно найти различные курсы, бюро услуг, магазины и сервисные центры. По данным департамента здравоохранения города Москвы, пятеро пострадавших были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения, их жизни ничего не угрожает. Общее число людей, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось до 15 человек, из них двое детей.

По заданию территориального подразделения управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО сотрудники лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» провели анализ качества воздуха в двух точках вблизи жилых домов. Исследования проводились на двух высотах: на уровне 5-го этажа и полутора метров от земли.

«По результатам исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превышает гигиенических требований», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что еще несколько человек пострадали при пожаре на востоке Москвы.