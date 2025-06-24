Сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp

По информации издания, причина решения связана с угрозой нарушения конфиденциальности сотрудников. Предостережение пришло от палаты представителей Конгресса США. Главный административный директор ведомства Кэтрин Шпиндор отправила предупреждение в электронном виде. В сообщении указано, что WhatsApp — высокорискованный для пользователей мессенджер.

По данным издания, сотрудников попросили удалить загруженные приложения со всех устройств. С 30 июня вводят строгие ограничения на скачивание мессенджера на ноутбуки и мобильные устройства сотрудников. В письме указано, что нет достаточной информации о надежности защиты пользовательской информации. Беспокойство также вызывает отсутствие шифрования хранимых данных.

«Мы регулярно пересматриваем список одобренных в палате приложений и будем корректировать его в соответствии с представлениями о целесообразности», — заявила Шпиндор.

В Meta отреагировали на информацию. Сотрудники заверили, что сообщения американских политиков о небезопасности использования мессенджера — исключительно предположения. В компании рассказали, что благодаря опции сквозного шифрования прочитать сообщение может только адресат и адресант. Третьи лица не получат к нему доступ.

Ранее сообщалось, что суд Москвы наложил крупные штрафы на WhatsApp и Pinterest.

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