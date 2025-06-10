Суд Москвы наложил крупные штрафы на WhatsApp и Pinterest
РИАН: суд Москвы оштрафовал WhatsApp и Pinterest на 7 млн руб.
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На WhatsApp* наложили штраф в размере 3,5 млн руб. решением московского суда. Причиной штрафа стала реализация алкогольной продукции в чатах данного мессенджера, сообщило РИА Новости.
Также агентство сообщило о штрафе, наложенном московским судом на фотосервис Pinterest. Сумма штрафа также составила 3,5 млн руб. Основанием для штрафа послужил отказ сервиса удалить публикации, содержащие оскорбления в адрес сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что WhatsApp и Telegram сохранят работу в РФ после появления многофункционального сервиса.
*принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.