Сотрудники ГИБДД остановили кузбассовца, который купил документы через мессенджер

В ГИБДД Кузбасса проинформировали о случае, происшедшем в Белове. Экипаж остановил водителя, у которого были поддельные документы на автомобиль. Фальшивыми также оказались водительские права, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что экипаж проводил рейд по выявлению нарушителей на дороге. Сотрудники остановили «ВАЗ 21140». Водитель автомобиля сначала снизил скорость и хотел остановиться, но затем продолжил движение. Во время проверки документов выяснилось, что они поддельные.

«В ходе проверки данных, госавтоинспекторы выяснили, что номер водительского удостоверения принадлежит другому человеку, а «ВАЗ» снят с учета», — сообщили в ГИБДД области.

По данным ведомства, мужчина безуспешно пытался сдать экзамены для получения водительских прав. Тогда он решил действовать незаконным путем — нашел через интернет-мессенджер продавца. Фальшивые документы пришли на почту.

Транспортное средство задержано на специализированную штрафстоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы. Мужчину доставили в отдел МВД России для дальнейшего разбирательства по факту подделки документов.

Ранее сообщалось, что в России дроны начали штрафовать нарушителей ПДД.