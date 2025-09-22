Сотрудники кузбасского предприятия сняли на видео лесного кабана

По информации издания, периодически в черте населенных пунктов региона замечают диких кабанов, которые выходят из леса. Иногда в города забегают одинокие животные. Бывают, что встречаются семьи диких кабанов. Недавно в Прокопьевске по улицам города бегало несколько кабанов. Также животных заметили на окраине Кемерово.

По данным издания, теперь кабана заметили на территории кузбасского промышленного предприятия. Сотрудники уверены, что малыш случайно отбился от своих сородичей и потерялся. Горожане предположили, что животному нужна помощь. Они сняли кабана на видео: животное с виляющим хвостиком пробежалось по территории предприятия.

Охотник и любитель природы из Подмосковья Александр Фомин ранее предупредил россиян, что в случае встречи с кабанятами важно проявлять бдительность. Животные только на первый взгляд кажутся милыми и безобидными. Особенно опасна мама-кабаниха, которая может атаковать для защиты детей от потенциальной опасности.

Ранее сообщалось, что кабан протаранил стеклянную дверь, ранил пса и сбежал.