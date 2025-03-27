Российская делегация, находясь в Поднебесной, обсудила на государственном уровне наращивание экономического потенциала и перспективы разведения панд на примере Катюши, а также о развитии панда-бондов. Депутат нижней палаты парламента Сергей Гаврилов раскрыл детали события. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, за год объем торговли между Москвой и Пекином достиг почти 245 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом. В общем, товарооборот вырос почти на 2%, причем экспорт из Китая в Россию увеличился на 4,1 %, составив 115,5 млрд долларов, а российский импорт в Поднебесную остался почти на уровне 2023 года. В целом КНР остается крупнейшим торговым партнером России, на который приходится более трети всего внешнеторгового оборота.

Парламентарий добавил, что, кроме вопросов экономики и наращивания оборотов сотрудничества не была обойдена вниманием любимица посетителей Московского зоопарка, панда Катюша. Она является настоящим символом дружбы между Россией и Китаем. И в дальнейшем Москва и Пекин станут продолжать совместные усилия по сохранению уникальной фауны нашей планеты, в том числе по разведению панд, поскольку это имеет важнейшее значение для сохранения этого уникального вида медведей.

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