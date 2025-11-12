Сотруднику ночного магазина в Кузбассе угрожали ножом: россиянин украл сигареты и деньги

В Кемерово ночью молодой человек совершил кражу: угрожая ножом продавцу, забрал из кассы около 35 тыс. руб. и сигареты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего местного жителя. Предполагается, что молодой человек пришел к магазину вместе со своим знакомым. Он не предупреждал о своих намерениях. Горожанин сказал, что он купит некоторые товары и вернется.

По данным ведомства, молодой человек натянул на себя шарф. Угрожая ножом, забрал деньги. Затем вышел к приятелю и спокойно направился с ним домой. Молодой человек ранее был судим. В настоящее время он заключен под стражу. Сотрудники полиции изъяли у него похищенные денежные средства и сигареты. Кроме того, были обнаружены шарф и нож, используемые при нападении.

По информации ведомства, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник признался в совершении преступления.

«Следователем отдела полиции "Ленинский" УМВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой"», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что трехлитровую банку с монетами забрала россиянка после ночи с мужчиной.