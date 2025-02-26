Сотрудница кафе «Кекс и крендель» допустила, что в выпечку мог попасть кусок пластика

Представительница кафе «Кекс и крендель» допустила, что в Красноярске посетитель обнаружил в выпечке не кусок стекла, а часть пластика, сообщила prmira.ru.

Красноярец рассказал, что в выпечке, приобретенной в кафе «Кекс и крендель», обнаружил предмет, похожий на стекло. Видео он предоставил телеграм-каналу «Kras Mash». Молодой человек отметил, что сотрудница не сразу хотела возвращать деньги. Он обратил внимание, что остальные пирожные остались на витрине. Красноярец купил ягодно-сливочный даниш.

«Проспект Мира» связался с представительницей кафе «Кекс и крендель». Сотрудница рассказала, что в настоящее время проводится внутреннее расследование. В помещении установлены камеры наблюдения. Сотрудница рассказала, что представители кафе несколько раз принесли свои извинения покупателю.

Собеседница не отрицает, что молодому человеку не предложили сразу вернуть деньги. По ее словам, продавец растерялась. Первое, что девушка решила сделать, — это предложить клиенту другой десерт. Деньги молодому человеку вернули. Сотрудница заявила, что на данный момент были предприняты все меры, установленные в таком случае законодательством РФ и морально-этическими нормами.

«Скорее всего, это часть пластиковой упаковки, которая попала в пирожное при выкладке на витрину», — рассказала «Проспект Миру» представительница кафе «Кекс и крендель».

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