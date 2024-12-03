Сотрудница центра тестирования Кузбасса фиктивно приняла экзамен у 11 мигрантов

Бывшая сотрудница кузбасского центра тестирования граждан зарубежных стран получила условный срок за то, что оформляла фиктивную сдачу экзамена для жителей Средней Азии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, женщина и ее коллега из центра с целью обогащения фиктивно принимали экзамены у иностранных жителей. В обязанности подсудимой входило установить уровень знаний мигрантов по русскому языку и истории России, а также законодательной базы. Она ставила удовлетворительные оценки, не проверяя настоящий уровень знаний.

В итоге иностранные жители получали патент, который позволял им официально находиться на территории РФ. Сотрудники правоохранительных органов установили, что таким образом экзамены сдали семь мигрантов из Азербайджана и Узбекистана и четыре из Узбекистана.

Подсудимая активно помогала следствию и призналась в совершенном правонарушении и превышении полномочий. Суд учел ее помощь и вынес условный приговор.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса записывала иностранцев отцами своих детей для того, чтобы мужчины могли получить вид на жительство по упрошенному порядку.