Жительница Кузбасса записывала иностранцев отцами своих детей

В Кузбассе женщина пыталась признать отцами своих детей мужчин, которых на момент зачатия не находились на территории региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Местная жительница обращалась в ЗАГС три раза на протяжении с 2020 по 2023 год, проинформировала пресс-служба прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса. Женщина просила признать разных мужчин отцами своих несовершеннолетних детей и получала удовлетворительное решение.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что ни один из мужчин не является биологическим отцом. Более того, на момент зачатия они не находились на территории Кемеровской области. Двое мужчин проживали за границей. Сотрудники правоохранительных органов установили также, что после получения статуса отца ни один из мужчин не оказывал помощи в воспитании детей.

«В соответствии законодательством наличие ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, дает иностранцу право на получение вида на жительство в упрошенном порядке. Указанным правом новоиспеченные отцы воспользовались спустя непродолжительное время после получения нового статуса», — указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Многодетной маме грозит до пяти лет лишения свободы. Районная прокуратура направила документы для отмены решения об установлении отцовства. Материалы дела переданы в суд для детального рассмотрения и установления степени вины женщины.

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