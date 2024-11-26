Глава Минстроя Подмосковья рассказал о реализации госпрограммы по строительству и капремонту

В 2024 году в Подмосковье открылись 44 новых объекта социальной инфраструктуры и 71 — капитально отремонтированный, до конца года в регионе введут в эксплуатацию 58 социальных объектов и досрочно завершат строительство еще четырех. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«Это две школы на 1,1 тысячи мест в деревне Ермолино Ленинского городского округа и поселке Нагорное городского округа Мытищи, где в сентябре мы открыли самый большой садик в Московской области — на 550 мест. После ввода школы здесь планируется образовать учебный комплекс. А также два детских сада — на улице Школьная в городского округа Щелково, где уже ведется приемка, и поселке ВУГИ городского округа Люберцы», — уточнил министр.

По его словам, в этом году в Подмосковье откроются шесть новых и 13 отремонтированных объектов в сфере образования, восемь новых и 10 отремонтированных — в сфере здравоохранения, восемь — в сфере спорта, семь — в сфере культуры.

Помимо этого, в 2024 году строители завершат отделку Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.