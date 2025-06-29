В российских силовых структурах проинформировали, что жители украинского города Сумы на фоне роста напряженности в регионе все чаще выставляют на продажу свою недвижимость, сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что аналогичная ситуация сложилась и в близрасположенных населенных пунктах. Обстановку на рынке недвижимости он охарактеризовал как нестабильную. Напряженность в регионе спровоцирована частыми конфликтами между военнослужащими ВСУ и местными жителями. По данным агентства, к украинским военным недоброжелательное отношение особенно демонстрируют медики и правоохранители.

По мнению собеседника, уже к концу лета в городе может образоваться переизбыток предложений на рынке жилья. В настоящее время нет официальной статистики о числе предложений, однако экспертам известно о повышенном спросе. Если ситуация не изменится, стоимость квадратного метра непременно станет дешевле. По мнению эксперта, социальная напряженность в городе остается на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что на Украине признали провал строительства фортификаций в Сумской области.