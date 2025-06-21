Украинские власти не смогли выстроить фортификационные сооружения в Сумской области для защиты региона. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Александр Гончаренко*, депутат Верховной рады.

Ранее президент РФ Путин в своей речи на ПМЭФ не исключил взятие ВС РФ под контроль украинского областного центра Сумы. На это отреагировали на Украине.

«Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — указал Гончаренко в своем микроблоге.

По его мнению, строительство фортификационных сооружений было полностью провалено, и это произошло из-за «бардака, беспредела, коррупции и разгильдяйства».

Ранее российский лидер также заявил, что Украина стоит на грани полной потери боеспособности. По его словам, укомплектованность ее вооруженных сил составляет менее половины штатной численности — всего 47%.