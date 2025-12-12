Социальный сенсор: зоопсихолог рассказала, могут ли кошки предсказывать смерть

Эксперт рассказала, что кошки не обладают мистическими сверхспособностями. Они воспринимают мир через вибрации, запахи и звуки, которые люди не всегда замечают. Органы чувств развиты необыкновенно чувствительно: животные замечают изменение ритма дыхания и улавливают самые тихие звуки. Развитое обоняние способно уловить малейшие химические изменения в организме.

По словам эксперта, особенности восприятия кошек позволяют им реагировать на изменения уровня сахара в крови или появление специфических запахов тела. Человек может не знать о заболевании, а организм уже сигнализирует о проблемах.

«Кошка — тонкий социальный сенсор. Она считывает малейшие перемены в рутине, энергетике дома и поведении хозяина. Если человек становится малоподвижным, меняется ритм его дня, исчезают привычные запахи — питомец это заметит и отреагирует», — говорит ветеринар.

Эксперт рассказала, что при появлении «подозрений» кот меняет поведение: начинает преследовать хозяина, укладываться на больное место, навязчиво требует контакта, резко меняет поведение, отказывается от воды и еды, избегает любимых мест. Однако так же питомец ведет, если заболел сам. Зоопсихолог рекомендует обращать внимание на поведение кота.

