Социолог Мукомель: в Россию для поиска жен могут приехать тысячи китайцев

Доктор социологических наук и руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Владимир Мукомель предположил, что в Россию могут приехать тысячи холостых китайцев, сообщило интернет-издание «Абзац».

Ученый Дин Чанфа высказал мнение, что в связи с демографическим кризисом в КРН китайские мужчины могут искать жен в России. Социолог Мукомель считает реальным такой сценарий развития событий. Однако не для все жители Поднебесной решаться на такой шаг.

«Количество китайских мужчин, которые могут направиться в Россию именно для поиска жен, исчисляется сотнями или тысячами. Это не будет массовым явлением», — отметил Мукомель в разговоре с «Абзацем».

Эксперт считает, что образовавшиеся пары будут сравнивать экономическое развитие и уровень общественной жизни Китая и России. В настоящее время Китай успешно развивается. Можно предположить, что мужчины будут настаивать на переезде русской жены. Однако в Приморском или Хабаровском крае также есть семейные пары, в которых мужья прибыли из Китая.

«Обычно это китайский мужчина и русская женщина, но это единицы, сотни, а не десятки тысяч браков», – уточнил эксперт.

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