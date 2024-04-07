Совершена атака ВСУ по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Официальный Телеграм-канал Запорожской атомной станции сообщает, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока.
Отмечается, что никто из персонала не пострадал. Критического разрушения здания атомной станции также не зафиксировано. Специалисты замерили уровень радиационного фона на территории предприятия и вблизи него.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в заявлении.
Кроме того, в воскресенье, 7 апреля, украинский дрон-камикадзе влетел в район столовой, которая находится на территории Запорожской АЭС. Пострадал грузовик, с которого разгружали продукты питания. Если бы удар был нанесен минут на 20 раньше, возможно, не удалось бы избежать жертв. В это время эксперты МАГАТЭ проводили плановый осмотр территорий. Второй прилет был зафиксирован в этот же жень в районе грузового порта.
«Обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил», — отмечается в заявлении.
До сегодняшнего инцидента ВСУ нанесли удар по станции дроном в пятницу, 5 апреля. Прилеты были зафиксированы в районе азотно-кислородной станции и грузового порта.
Ранее член российской Общественной палаты Владимир Рогов рассказал, с чем связано намерение президента Украины Владимира Зеленского отдавать приказы целенаправленно атаковать Запорожскую атомную станцию.