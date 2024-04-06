Рогов назвал атаки на Запорожскую АЭС результатом истерик Зеленского

ВСУ наносят удары по атомной электростанции, надеясь вызвать резонанс во всем мире и получить дополнительное финансирование. Такое мнение озвучил Владимир Рогов, член российской Общественной палаты. Его слова привели РИА Новости .

Общественник напомнил, что дела в ВСУ идут все хуже, они терпят поражение.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии. Ему нужны хоть какие-то «перемоги», - указал Рогов.

На этом фоне отдаются приказы об ударах по Запорожской АЭС. Это нужно, чтобы привлечь внимание к Украине со стороны широкой общественности. В мире вновь станет актуальной повестка украинского конфликта, и в Киеве питают надежды, что за счет этого они снова начнут получать поддержку из-за рубежа. Выклянчить очередные деньги, такова цель Украины. Рогов призвал мировое сообщество повлиять на украинского лидера, чтобы он перестал заниматься ядерным терроризмом.

Ранее Рогов сообщил, что украинская армия решила превратить Орехово в новую Авдеевку. ВСУ в срочном порядке оборудуют позиции в городе и создают в нем очень мощный укрепрайон. Туда стягивается большое количество войск и вооружений.