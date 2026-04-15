Совет подруг вместо врача: 40‑летняя жительница Подмосковья едва не погибла из‑за отказа от БАДов

Обычная беседа с подругами закончилась для 40-летней женщины больничной койкой и переливанием крови. Пациентка выполнила рекомендацию, которую дали отнюдь не врачи, и едва не погибла, сообщил REGIONS.

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова экстренно доставили 40-летнюю пациентку. На момент госпитализации уровень гемоглобина в ее крови составлял всего 64 г/л при нижней границе нормы в 120 г/л. Женщина предъявляла жалобы на сильную слабость, одышку, пожелтение кожи. Кроме того, она с трудом могла вспомнить, как вообще оказалась в приемном покое.

По информации медиков, лабораторные исследования показали необычную картину. Содержание железа и ферритина находилось в пределах нормы. Однако уровень витамина В12 оказался критически низким — всего 15 единиц при минимальном референсном значении 190. Медики поясняют: при таком дефиците костный мозг перестает в полном объеме выполнять свою функцию по производству клеток крови.

По данным специалистов, врачам предстояло выяснить первопричину. В ходе обследования всплыли детали анамнеза. Оказалось, несколькими годами ранее в НМИЦ гематологии у пациентки диагностировали мутации в так называемом фолатном цикле. Простыми словами, ее организм оказался неспособен эффективно усваивать и накапливать витамины группы В. Тогда лечащий гематолог назначил женщине специализированные лечебные БАДы, и на фоне этой терапии она чувствовала себя удовлетворительно.

По данным издания, более года назад пациентка по совету знакомых решила отказаться от приема «всех этих добавок». Итог такого самовольного решения оказался печальным: тяжелая анемия, экстренная госпитализация, переливание крови и интенсивная терапия.

«БАДы бывают разные — есть вредные и непонятной фирмы, а есть полезные и проверенные. Если их назначил врач-гематолог, обосновав диагнозом, не стоит отменять их по совету знакомых. При сомнениях лучше обратиться к другому специалисту», — рассказала врач-гематолог Пушкинской больницы Зарина Шамсиева.

По информации издания, женщина уже выписана из стационара. Она находится под регулярным наблюдением врача-гематолога и, как утверждается, больше не рискует экспериментировать со своим здоровьем.

