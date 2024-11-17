Депутат парламента Словакии Ян Мажгут высказал мнение, что специальная военная операция на Украине проходит между США и Россией, сообщил ТАСС.

Депутат выразил уверенность, что разрешить конфликт можно исключительно путем дипломатических переговоров. Спикер считает, что оказание финансовой помощи Киеву, передача техники и снарядов негативно отражается на ходе конфликта.

«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — заявил в беседе с ТАСС депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.

Депутат парламента Словакии Мажгут надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах изменит внешнеполитическую ситуацию. Спикер отметил, что политика партии, интересы которой он представляет, не соответствует современной картине мира США и Евросоюза. От этого также страдает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Согласно мнению депутата, аналогичная ситуация также сложилась в Венгрии.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Остин уверен в достижении мира на Украине путем дипломатических переговоров.