Советник Нетаньяху не подтвердил продвижение израильской армии к Дамаску

Советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман опроверг информацию о продвижении израильской армии к Дамаску, сообщил РБК.

Издание Al Mayadeen опубликовало материал, в котором рассказывается о продвижении израильских танков к сельской местности Дамаска. Автор отмечает, что Сирия не провоцировала Израиль на разжигание вооруженного конфликта.

Источники RT Arabic проинформировали о том, что израильские войска заняли контроль над несколькими населенными пунктами Сирии. Войска находятся вблизи южной части Дамаска. Параллельно, по данным издания, сирийская столица подвергается атакам БПЛА со стороны израильской армии.

Советник израильского премьер-министра Гендельман заявил, что информация о продвижении израильской армии к сирийской столице не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху прибыл в суд Тель-Авива для дачи показаний по делам о коррупции.