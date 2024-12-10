Нетаньяху прибыл в суд Тель-Авива для дачи показаний по делам о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Окружной суд Тель-Авива, сообщают журналисты Kan. Ему предстоит дать показания по трем коррупционным делам.

Расследования в отношении Биньямина Нетаньяху ведутся с 2016-го. Спустя четыре года премьеру официально предъявили обвинения сразу по трем статьям. В настоящее время политик проходил по трем делам: «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000» — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

Сотрудники гостелерадиокомпании Kan сообщили, что Нетаньяху прибыл в Окружной суд и готовится давать показания перед лицом Фемиды.

Отмечается, что израильский политик стал первым премьер-министром еврейского государства, кто проходит по уголовным делам в статусе обвиняемого.

Ранее сообщалось, что на фоне обострений в Сирии Биньямин Нетаньяху объявил Голанские высоты частью Израиля, не подлежащей передаче.